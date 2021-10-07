Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба должен быть наказан за отказ играть за сборную России.

«Дзюба допускает серьезную ошибку в своей футбольной жизни. Он подает очень плохой пример. Как может профессиональный футболист посметь отказаться от выступления за сборную?! В СССР его бы отстранили не только от сборной, но и от игры за клуб», — приводит слова Кавазашвили Eurostavka.

По мнению экс-футболиста, РФС должен контролировать поведение футбольных клубов и запретить Дзюбе играть за «Зенит». Футболист, который является одним из лучших в России, плюнул всем в душу, считает Кавазашвили.

Напомним, завтра, 8 октября, сборная России в Казани примет Словакию в матче отбора на чемпионат мира-2022. Затем, 11 октября, подопечные Валерия Карпина на выезде сыграют со Словенией.