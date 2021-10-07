В австрийском Линце сегодня, 7 октября, стартует заключительный этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. В 18:00 по московскому времени состоится короткая программа у юношей, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь:

Россию будут представлять два фигуриста. Под 9-м стартовым номером выступит Артём Ковалев, тренирующийся под руководством Александра Волкова. Под 16-м номером свою программу покажет Кирилл Сарновский, представляющий академию «Ангелы Плющенко». Также от Израиля выступит тренирующийся в СШОР ЦСКА Лев Винокур.

Этап Гран-при в Линце окончательно определит участников Финала серии. На данный момент в каждом из видов еще остаются квоты, которые и распределятся по итогам соревнований в Австрии.