Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что в 2022 году в календаре сезона может появиться больше спринтерских гонок.

По его словам, в нынешнем сезоне спринт-квалификации были введены в качестве теста, чтобы убедиться, что план сработает. Большинство комментариев, отметил Доменикали, были позитивными, но и негативные мнения будут приняты в расчет.

«При этом, несмотря на позитивные отзывы, мы учтем и мнение тех, кто недоволен форматом. Мы не будем проводить спринт-квалификации везде. Думаю, в следующем году эти гонки пройдут в рамках одной трети этапов. В следующем сезоне календарь будет состоять из 23 гонок», — цитирует Доменикали Sky Sports.

Напомним, в сезоне-2021 впервые в истории Формулы-1 были проведены спринт-квалификации. С их появлением формат уик-энда стал выглядеть следующим образом: в пятницу проходит первая тренировка и квалификация на спринт, в субботу — вторая тренировка и спринт, в воскресенье — гонка, стартовая решетка которой сформирована по итогам спринта.