Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила готовность Елизаветы Туктамышевой к олимпийскому сезону и назвала главную проблему спортсменки.

По мнению специалиста, Туктамышева хорошо вошла в новый сезон и подготовила отличные программы, но нестабильность может помешать ей добиться успеха.

«Короткая программа мне очень понравилась, произвольная, скажем так, в традиционном Лизином стиле. Единственное, что меня расстраивает, — это её волнообразные выступления, эдаким всплеском. То есть мы видим потрясающий триксель, а затем спад, когда вместо тройного следует двойной прыжок», — приводит слова Гончаренко РИА «Новости».

Напомним, на старте сезона-2021/22 Туктамышева выиграла первый этап Кубка России, но допустила ошибки в произвольной программе.