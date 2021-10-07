Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги.

«Все, кто принимал участие в матче, отдали себя полностью. Плюс повлияло, что «Зенит» играл больше часа в меньшинстве. Хорошо, что мы смогли забить свои моменты. У меня было еще два шанса, но их не смог реализовать. За счет командной работы смогли справиться с действующим чемпионом», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Напомним, поражение от «Сочи» стало для «Зенита» первым в рамках текущего сезона РПЛ. После десяти туров сине-бело-голубые единолично возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 23 очка. «Сочи» (18) идет на третьем месте.

В следующем туре подопечные Сергея Семака на выезде сыграют с тульским «Арсеналом», а команда Владимира Федотова примет «Ростов». Оба матча состоятся в следующую субботу, 16 октября.