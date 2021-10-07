Новым главным тренером «Локомотива» может стать Люсьен Фавр, ранее возглавлявший «Ниццу» и дортмундскую «Боруссию».

Как сообщает Todofichajes, кандидатура 63-летнего специалиста является приоритетной для «железнодорожников», в его приглашении заинтересован лично руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник.

Источник утверждает, что переговоры между сторонами находятся в активной стадии.

Напомним, в своей тренерской карьере Фавр также работал в швейцарских «Эшаллане», «Ивердоне», «Серветте» и «Цюрихе», а также в немецких «Герте» и «Боруссии» из Менхенгладбаха.

В октябре «Локомотив» отправил в отставку главного тренера Марко Николича, исполняющим обязанности назначен Дмитрий Лоськов.