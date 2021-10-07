Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей рассказал, что помогло Эмме Радукану достичь успеха в текущем сезоне.

«Я думаю, что то, что часто отличает спортсменов высокого уровня от игроков уровня чуть ниже, — это способность быстро учиться и обрабатывать информацию. Не все могут это делать, но лучшие игроки и действительно элитные спортсмены способны на это. Я, очевидно, не проводил с Эммой много времени на теннисном корте, так что я не знаю многого о ней, но меня бы не удивило, если бы она очень быстро осознала все нужные для игры вещи», — цитирует Маррея Daily Express.

В сентябре 2021 года британская теннисистка Эмма Радукану стала победительницей Открытого чемпионата США в 18 лет. В основную сетку спортсменка пробилась через квалификацию.