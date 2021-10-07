В Турине на арене «Альянц Стадиум» состоится полуфинальный матч Лиги наций УЕФА между сборными Бельгии и Франции. Игра будет проходить сегодня, 7 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь:

Встречу будет обслуживать немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. В роли его ассистентов выступят Эдуард Байтингер и Ян Зайдель, резервным рефери назначен Харм Осмерс.

Победитель сегодняшней встречи выйдет в финал турнира, где сыграет со сборной Испании. Проигравшая команда встретится с Италией в матче за третье место.

Вчера Испания обыграла Италию со счетом 2:1, действующие чемпионы Европы с 42-й минуты выступали в меньшинстве.