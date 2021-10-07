Руководитель Минспорта РФ Олег Матыцин назначен главой правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

По информации источника, комиссия призвана координировать взаимодействие органов власти, научных и общественных организаций в вопросах, связанных с участием России в Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Заседания будут проводиться не реже одного раза в месяц.

«Новую структуру возглавит министр спорта Олег Матыцин. Заместителем председателя комиссии назначен замглавы МИД Сергей Вершинин. В ее состав также вошли представители Совета Федерации, МВД, Минцифры, ФМБА, Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России», – сообщается на сайте Правительства РФ.

С 2005 по 2015 год Матыцин был президентом Российского спортивного студенческого союза. В 2015 году он стал президентом Международной федерации студенческого спорта, спустя четыре год был переизбран на новый срок. В 2020 году назначен на должность Министра спорта Российской Федерации.