Похоже, что сага «Никита Гусев в НХЛ» подходит к концу. Олимпийский чемпион Пхёнчхана изо всех сил старался попасть в Северную Америку, но, увы, оказался там не нужен. Накануне стало известно, что «Торонто» отказался предлагать 29-летнему форварду полноценный контракт, и он улетел в Россию для подписания контракта со СКА.

Стоит отметить, что у петербуржцев нет официальных прав на Гусева, однако существует устная договорённость. Нападающий расстался с армейцами очень тепло, а директор клуба Роман Ротенберг ещё в конце августа говорил, что хочет видеть в составе Гусева.

«Мы находимся в диалоге с Никитой. Мы общаемся. У нас с ним очень хорошие, близкие и тёплые отношения. Мы надеемся, что он вернётся, рассчитываем на это и ждём. Очень хотелось бы, чтобы этот сезон он сыграл в Санкт-Петербурге — и потом за сборную на Олимпиаде», — рассказал Ротенберг.

СМИ предполагают другие варианты в КХЛ для одного из лучших российских форвардов. Однако почти все они выглядят маловероятными. Где-то банально не хватит денег под потолком зарплат, а где-то нет смысла ломать уже устоявшиеся схемы. Так Гусев вполне мог бы усилить «Металлург», который возглавляет его хороший знакомый Илья Воробьёв. Но зачем магнитогорцам чинить то, что не сломано? ЦСКА сейчас демонстрирует низкую результативность, однако у армейцев и без того забитая под завязку линия атаки. А система Квартальнова в «Ак Барсе» с высокими нагрузками вряд ли подойдёт самому Гусеву, привыкшему к более комбинационному и творческому хоккею. Форвард идеально мог бы вписаться в «Авангард», но у обладателей Кубка Гагарина мало места «под потолком».

Остаётся самый очевидный вариант: СКА. Главный плюс в переходе Гусева к армейцам даже не в устной договорённости и не в желаниях Ротенберга. Валерий Брагин регулярно тасует сочетания троек и не боится выпускать в первом звене даже 16-летнего Матвея Мичкова. Таким образом, переход звёздного хоккеиста не разрушит устоявшиеся схемы, поскольку устоявшихся схем в Петербурге попросту нет.

СКА сейчас испытывает проблемы с креативом в атаке и с нехваткой лидеров. Ставка на молодёжь – это, конечно, хорошо, но Гусев добавит команде Брагина мастерства и авторитета. Кресло под тренером, освобождённым от должности в сборной России, шатается как никогда сильно. У Брагина остаётся последний шанс удержаться в СКА. Для этого приемлем только один результат – выигрыш Кубка Гагарина. Даже победа в ожидаемом финале «Запада» против ЦСКА не спасёт его от отставки в случае поражения в решающей серии. А для достижения этих целей Гусев подойдёт как нельзя лучше.

Проблема только в том, что сам Гусев не хочет обратно в КХЛ. Но поскольку в НХЛ ситуация пока не выгорела, видимо, возвращение в Россию остаётся единственным приемлемым вариантом. Форвард пытался проявить себя в «Торонто», но в двух матчах ничем толком не запомнился. У «Мэйпл Ливз» и без того сильные края, и, судя по поездке на просмотр в этот клуб, у Гусева не было других вариантов. Сейчас самым логичным для него выглядит возвращение в СКА, поездка на Олимпиаду в Пекин (при должной игровой практике Жамнов наверняка возьмёт его), а затем можно предпринять ещё одну попытку уехать за океан. Сейчас Гусеву всего 29, жизнь только начинается. Ну а в России местечко в СКА ему практически обеспечено.