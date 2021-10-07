Титулованный британский теннисист Энди Маррей объявил о пропаже обручального кольца.

На своей странице в «Инстаграме» спортсмен рассказал, что лишился кольца в Индиан-Уэллсе, где завтра стартует турнир серии «Мастерс».

Как правило, во время тренировок Маррей привязывает кольцо к кроссовкам, чтобы оно не потерялось. После очередного занятия британец хотел высушить кроссовки, но так как в его номере не оказалось балкона, он оставил обувь под машиной, забыв отвязать от них кольцо. На утро Маррей вернулся за кроссовками и обнаружил, что их украли. Спортсмен готов заплатить вознаграждение тому, кто вернет ему кольцо.

«Да, я знаю, я идиот. Теперь-то понятно, что это была ужасная идея. Но мне нужна помощь. Какую мне объявить награду?» — написал Маррей.

Напомним, в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Маррей сыграет с французом Адрианом Маннарино.