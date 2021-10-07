Российская фигуристка Алёна Леонова поделилась ожиданиями от выступления Камилы Валиевой на турнире Finlandia Trophy. Спортсменка уверена, что судьи будут справедливо оценивать прокаты россиянки, которая дебютирует на взрослом уровне.

«Не думаю, что к Камиле будут относиться как-то предвзято. Ее будут обязательно оценивать так же, как и других. Она уже показывала себя на юниорском уровне, судьи ее знают. Думаю, что по второй оценке она будет наравне со всеми остальными», – приводят слова Леоновой «Известия».

Напомним, турнир Finlandia Trophy входит в серию «Челленджер». Соревнования будут проходить в финском городе Эспоо с 7 по 10 октября, короткая программа у женщин состоится 9 октября.

Для 15-летней Валиевой сезон-2021/22 станет первым на взрослом уровне. В прошлом году спортсменка приняла участие во взрослом чемпионате России, но на международной арене могла соревноваться только по юниорам.