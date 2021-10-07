Говоря о противостоянии футбольных сборных России и Франции, болельщики в первую очередь вспомнят легендарный матч 1999 года. Россияне победили действующих чемпионов мира на их поле (3:2), дубль в составе нашей команды сделал миниатюрный форвард «Зенита» Александр Панов, а решающий мяч провёл нынешний главный тренер сборной Валерий Карпин. Однако в карьере последнего был не менее яркий эпизод в матчах с французами.

На дворе был апрель 2002 года. Сборная России готовилась к чемпионату мира в Японии и Южной Корее. Одним из товарищеских матчей в преддверии турнира стал поединок со сборной Франции, которая с момента последней встречи добавила к титулу чемпионов мира ещё и победу на Евро-2000. В состав сборной Франции вернулась главная звезда — Зинедин Зидан. Хавбек не сыграл в матче 1999 года из-за травмы, и злые языки говорили, что с ним в составе Франция бы точно не проиграла. Хотя стоит отметить, что и главный плеймейкер России Александр Мостовой был заменён ещё в середине первого тайма из-за травмы.

С Зиданом-то и был связан самый яркий эпизод товарищеского матча 2002 года.

Началось всё с фола Биксана Лизаразю в середине второго тайма. Баск зацепил ногой Валерия Карпина в довольно проходном эпизоде. Но заведённый хавбек вскочил на ноги и тут же бросился выяснять с соперником отношения. Лизаразю прихватил Карпина за футболку, тот резко отбросил его руку и стал что-то кричать. В этот момент к Карпину подошёл Зидан и стал что-то говорить. Оба полузащитника на тот момент играли в Испании и наверняка могли друг друга понять. К стычке подключился Ален Богоссян, но Карпин и Зидан продолжили отмахиваться друг от друга. Затем к эпицентру конфликта подоспели ещё и Тьерри Анри с Александром Мостовым.

Арбитр встречи Майк Райли быстро погасил конфликт, и игроки вроде бы разбежались в разные стороны. Мостовой готовился бить штрафной удар, но Карпин и Лизаразю не успокоились. Они продолжили что-то друг другу говорить, а россиянин ещё и сигнализировал арбитру, что защитник французов хватает его за майку.

Мостовой подал штрафной неудачно, атака вроде бы захлебнулась, но не захлебнулся конфликт Карпина, теперь уже со всей сборной Франции. Райли показал разгорячённому футболисту жёлтую карточку, а тот уже успел сцепиться с Патриком Виейра. Повтор показал, что Карпину не понравилось, как опорник выставлял локоть в верховой борьбе. Другие французы быстро оттеснили россиянина, готового разорвать в клочья всех, кто попадётся на его пути.

Единственным, кто смог успокоить Карпина, стал капитан сборной России Виктор Онопко. Он накричал на партнёра по команде и заставил его отойти в сторону, попутно сказав что-то извиняющееся арбитру.

Однако на этом стычка не закончилась. Уже после игры (завершившейся, кстати, унылой нулевой ничьей) потасовка продолжилась в подтрибунном помещении.

«В подтрибунном помещении опять кричали, пихали друг другу. Махнули, толкнули… Но там много народа шло, помимо футболистов. Обслуживающего персонала и так далее. Честно сказать, столько людей было, что я просто не помню, кто там кого толкнул, кто кого шлёпнул», — вспоминал потом Мостовой.

При этом многолетний партнёр Карпина по «Сельте» отметил, что после этого игроки спокойно помирились и разошлись.

Карпин также подтвердил, что конфликт был быстро забыт.

«После драки с Зиданом пиво пили, — вспоминал он уже годы спустя. — На поле завелись, повздорили — с кем не бывает? Потом помирились. В тот же вечер. Отыграли, французы на дискотеку поехали, нас тоже пригласили. Зидан подошел: «Всё окей?» «Ноу проблем». Выпили по бокалу и разошлись».

В августе этого года Карпин снова вспомнил инцидент и отметил, что не испытывал никакого пиетета перед именитым соперником.

«Да кто он такой, Зидан, чтобы мне, Карпину – ну, понимаешь, о чем я сейчас – что мне, Карпину, какой-то Зидан говорит! — сказал Карпин в интервью Нобелю Арустамяну. — А для всех у нас здесь: о, Карпин Зидану что-то сказал! И что? Что такое? На поле: вот он Зидан, уберите ему футболку, фамилию – ну, Зидан и Зидан. Футболист какой-то сборной Франции. Ну, окей, и что? Почему он мне дерзит?»

Кстати, на самом чемпионате мира обе сборные провалились. Россия выиграла в стартовом матче у Туниса (2:0), причём Карпин забил первый мяч команды. Затем последовали поражения от Японии (0:1) и Бельгии (2:3) и невыход из группы. А Карпин провёл за сборную лишь один матч в 2003 году, после чего завершил международную карьеру.

Зидан же вообще не смог сыграть на том чемпионате мира из-за травмы. В его отсутствие «трёхцветные» опозорились даже сильнее, чем Россия: одно очко в группе с Сенегалом (0:1), Уругваем (0:0) и Данией (0:2) и ни одного забитого мяча. Зато четыре года спустя Зидан приведёт французов к финалу ЧМ-2006 и запомнится стычкой с Марко Матерацци. Гораздо более эпичной с гораздо более трагичными для Франции последствиями.

А Карпин, спустя 19 лет после конфликта с Зиданом, возглавит сборную России и возьмёт в тренерский штаб того, кто успокоил его на поле «Стад де Франс» — Виктора Онопко.