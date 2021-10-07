Все участники сборной России по спортивной гимнастике получили визы для поездки на чемпионат мира в японском Китакюсю с 18 по 24 октября 2021 года.

Спортсмены и тренерский штаб отправляются на турнир 12 октября.

«Команда России по спортивной гимнастике, которой на следующей неделе предстоит лететь на чемпионат мира в Японию, в полном составе получила визы для въезда в страну», – приводит слова представителя федерации спортивной гимнастики России ТАСС.

В состав сборной включены Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин, Мухаммаджон Якубов, Григорий Клементьев, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Яна Ворона и Мария Минаева.

Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы Токио 2020 Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Давид Белявский снялись с ЧМ по спортивной гимнастике.