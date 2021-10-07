Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев получил травму лица на тренировке перед матчем со Словакией в отборе на чемпионат мира-2022.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на вчерашней тренировке, 6 октября, Кузяев столкнулся с нападающим Фёдором Смоловым. Футболист получил рассечение над левой бровью, но это не помешает ему принять участие в предстоящих встречах.

Напомним, завтра, 8 октября, сборная России в Казани примет Словакию, а 11 октября на выезде сыграет со Словенией.

На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают второе место в турнирной таблице группы Н, имея 13 очков. Лидирует сборная Хорватии (13), опережающая россиян по дополнительным показателям.