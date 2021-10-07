Форвард «Ванкувер Кэнакс» Джастин Даулинг оценил игру российского нападающего Василия Подколзина вматче с «Сиэтл Кракен» (0:4).

«Он был великолепен. И вы сами всё видели. Он быстрый игрок и уверенно владеет шайбой. Когда он заводится, то тебе остаётся просто уйти с его пути и позволить ему делать своё дело», — приводит слова Даулинга официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, 30 мая Подколзин заключил с «Ванкувером» трехлетний контракт новичка на максимальную сумму.

В прошлом сезоне КХЛ форвард отыграл 35 матчей за СКА в регулярном чемпионате. Он забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач, заработав показатель полезности «+6». В плей-офф Подколзин провел 16 встреч, в которых тоже заработал 11 (6+5) очков при показателе полезности «+2».