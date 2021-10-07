Полузащитник «Ростова» Данил Глебов присоединился к сборной России в Москве перед вылетом в Казань.

Напомним, игрок был вызван в национальную команду после того, как её расположение из-за травмы покинул Денис Глушаков.

В пятницу, 8 октября, сборная России в Казани примет команду Словакии в матче отбора на чемпионат мира-2022. Затем, 11 октября, подопечные Валерия Карпина на выезде в Мариборе встретятся со сборной Словении.

На данный момент подопечные Карпина занимают второе место в турнирной таблице группы Н, имея 13 очков. Лидирует сборная Хорватии (13), опережающая россиян по дополнительным показателям.