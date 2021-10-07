Портал стопкоронавирус.рф обновил статистику по количеству заболевших коронавирусом в России. На четверг, 7 октября, в стране выявлено 27 550 новых случаев заражения. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 7 690 110.

На сегодняшний день сделано уже более 195 млн тестов. С начала пандемии от коронавируса скончалось 213 549 человек, еще 6 799 230 жителей успешно преодолели болезнь.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 924 россиян. По выздоровлению выписаны 20 330 человек.

Наибольший прирост заболеваемости вновь выявлен в Москве: за последние 24 часа там зафиксированы 5404 новых случаев. В Санкт-Петербурге добавилось 2418 пациентов, в Московской области — 1454, в Ленинградской — 253.