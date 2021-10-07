Сборная России по плаванию выступит как команда Всероссийской федерации плавания на чемпионате мира в Абу-Даби (ОАЭ) с 16 по 21 декабря.

О новом временном наименовании российской команды рассказал президент ВФП Владимир Сальников, сообщает РИА Новости.

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна РФ.

На Олимпийских играх в Токио в 2021 году спортсмены выступали под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC).