В начале 2021 года в сети появилось интервью Алисы Аршавиной. В нем бывшая жена футболиста Андрея Аршавина рассказала, что в течение пяти месяцев у нее развивалось аутоиммунное заболевание и некроз. Эти осложнения привели ее организм к критическому состоянию, а поклонников девушки к вопросам «что с лицом Алисы Аршавиной»?

В интервью для программы «Прямой эфир» Алиса Аршавина (Казьмина) сообщила, что в мае 2020-го заболела простудой, затем у нее обнаружили стафилококк. Последнее из заболеваний не долечили. Из-за этого начались сильные головные боли и постоянная температура 37.2 °C. За время лечения журналистке дважды прооперировали клиновидную пазуху. В феврале ее вводили в медикаментозную кому, а в марте 2021 года Алиса Аршавина снова попала в больницу, но из-за коронавирусной инфекции. Чуть позже на ее странице в Instagram появилась фотография с выпиской. В медицинском листе был указан основной диагноз пациентки — хроническая язва антарального отдела желудка. Осложнением стал гнойный сепсис.

Алиса Аршавина продолжает испытывать финансовые трудности: одновременно она воспитывает трех детей, оплачивает дорогостоящее лечение, тратит деньги на адвокатов для решения споров с экс-супругом Андреем Аршавиным и его семьей.

В одном из интервью «СтарХиту» девушка признавалась, что ее состояние стремительно ухудшается. При этом средств для покрытия счетов на лечение не хватает. Она рассказывала о двух операциях, первая из которых стоила около 350 тысяч рублей. Однако помочь смогли бы ей только два вмешательства подряд. В этом случае сумма затрат сразу удваивается.

В это же время Алиса Аршавина должна была освободить дом, где проживала после развода со знаменитым мужем. Мать Аршавина Татьяна Ивановна требовала с экс-невестки два миллиона неустойки за пользование особняком сына. Бывшая супруга футболиста в срочно искала не только жилье, в которое могла бы перебраться вместе с сыном Алексеем и двумя дочерями — Алисой и Есеней, но и специалиста для проведения сложных операций.

После года сражений с болезнью и ее последствиями самочувствие девушки не стабильно. Врачи буквально спасли ей жизнь, вовремя госпитализировав и вырезав омертвевшие ткани, возникшие в процессе аутоиммунного некроза.

Сейчас Алиса Аршавина не может рассчитывать на скорое вмешательство по восстановлению внешности, пластическую операцию на лице. В результате аутоиммунного заболевания лицо женщины подверглось жесточайшим изменениям. Бывшая жена футболиста старается не появляться на публике, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. Изредка она публикует фотографии на личной странице в Instagram и отвечает на вопросы подписчиков о том, что происходит с ее лицом.

Проблемы Алисы предположительно возникли после развода с Аршавиным. Изначально ее поклонники посчитали, что девушка стала жертвой неудачной пластической операции. Позднее выяснилось, что заболевание журналистки стремительно развивалось из-за стресса.