Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Сегодня, 7 октября, Путину исполнилось 69 лет.

На своей странице в «Инстаграме» Рылов опубликовал фото олимпийской медали Токио-2020, на ленточке которой Путин оставил свой автограф.

«Сегодня день рождения Владимира Владимировича! Хочу его поздравить с 69-летием! Пожелать крепкого здоровья, сил и терпения», — написал Рылов под фото.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Рылов завоевал две золотые медали — на дистанция 100 м и 200 м на спине. Также в его активе серебро эстафеты 4х200 м вольным стилем.