Первый выпуск нового сезоне телевизионного проекта «Ледниковый период» вошел в десятку самых популярных программ Первого канала за неделю с 27 сентября по 3 октября.

Шоу заняло десятое место по России, доля зрителей составила 9,7%. Для исследования была взята аудитория в городах с населением более 100 тысяч в возрасте старше 4 лет.

Охват (количество человек, смотревших телепрограмму минимум 1 минуту, выраженное в процентах от населения) составил 9,9%, рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, в процентах от населения) – 2,5%.

Напомним, что в новом сезоне «Ледникового периода» принимает участие двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, она выступает в паре с тиктокером Даней Милохиным. В роли ведущих проекта выступают олимпийские чемпионы Алина Загитова и Евгения Медведева.