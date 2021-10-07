После возвращения Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» стоимость клуба увеличилась на 550 миллионов фунтов стерлингов за 54 дня, сообщает The Sun.

Контракт с португальским форвардом был подписан 31 августа, но о сделке было объявлено за четыре дня до этого.

По информации источника, 4 августа стоимость акций «МЮ» на Нью-Йоркской фондовой бирже упала до 11,70 фунта стерлингов при рыночной стоимости клуба 1,91 миллиарда. К 26 августа стоимость выросла до 12,72 фунта и 2,08 миллиарда соответственно.

После того, как появилась информация о договоренности между «Ювентусом» и «МЮ», цена одной акции клуба поднялась до 12,46 фунтов, а рыночная стоимость — до 2,19 миллиарда. К 27 сентября стоимость акций выросла до 15,09 фунтов, рыночная стоимость — до 2,46 миллиарда.

К сегодняшнему дню акции «МЮ» упали на 11,8% после того, как 5 октября владельцы клуба выступили 9,5 миллионов акций на продажу.