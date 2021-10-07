Лето 2021-го ознаменовалось новой волной конфликта между Россией и Украиной, который на этот раз задел сферу большого спорта. Сначала на Евро-2020 украинской команде разрешили выступать в спорной экипировке с изображением Крыма, затем на Олимпиаде захейтили легкоатлетку Ярославу Магучих за фото с Марией Ласицкене.

Как Хабиб оказался в центре украинского скандала

Казалось бы, крупные турниры завершились, а конфликты утихли, но не тут-то было: на этот раз порцию хейта получил футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко, посетивший матч своей команды в компании Хабиба Нурмагомедова.

Из-за травмы Зинченко не смог помочь «горожанам» в матче седьмого тура АПЛ с «Ливерпулем», поэтому наблюдал за игрой с трибун. Ещё в день матча Нурмагомедов опубликовал видео со стадиона, потом публикацией в «Инстаграме» отметился и Зинченко. Он показал фото с Хабибом, сопроводив его следующей подписью: «Было приятно смотреть игру и общаться с тобой».

Украинских болельщиков эта история привела в ярость: они посоветовали Зинченко сфоткаться еще и с Кадыровым и понадеялись, что игрок никогда не получит капитанскую повязку в сборной.

«Саня, прощайся со сборной Украины», «Это же зашквар», «Саня, и ты туда же? Ну, не зашкваривайся ты так, имей уважение к гражданам своей страны, особенно к тем, кто погиб от агрессии „братских“ соседей. Ты играешь за сборную, под нашими гербом и флагом защищаешь честь страны. Нельзя брататься с представителями оккупантов, особенно публично», — это лишь часть комментариев, которые можно увидеть на странице Зинченко в соцести.

Сам футболист скандальную историю пока не комментирует, а вот многие российские эксперты уже высказали свою точку зрения. Все они сошлись во мнении, что Зинченко не стоит обращать внимание на гнев фанатов, поскольку дружба между спортсменами не может подвергаться осуждению.

«Сетевые хомяки, понимаете, они всякую хрень писать горазды. А умные люди порадуются. Поэтому братские народы всегда вместе! Болеем за украинский спорт так же, как и нормальные украинцы болеют за русских. Большинство адекватно смотрит и отделяет политику от спорта», — сказал Дмитрий Губерниев.

Зинченко отделался легче, чем Магучих

В аналогичной ситуации совсем недавно оказалась украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, завоевавшая бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. Победу одержала россиянка Мария Ласицкене, и после соревнований спортсменки сделали совместное фото. И если на Зинченко обрушился только гнев не самой адекватной аудитории, то 19-летнюю легкоатлетку вызвали на официальную беседу в Министерство обороны Украины. Аргумент звучал следующим образом:

«Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России, вызвало возмутительную реакцию в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность».

Уже после Олимпиады Магучих призналась, что тяжело переживала этот конфликт. «Это было тяжело, когда мы были на Олимпиаде, когда все случилось. Но потом меня мой тренер настраивала, что надо абстрагироваться, делать свое дело и более спокойно реагировать на это», — рассказала спортсменка, получившая инструкцию по общению с российскими соперниками на соревнованиях.

Украинский паралимпиец дважды отказался стоять рядом с россиянами на подиуме

Похожая ситуация произошла и на Паралимпийских играх, которые начались сразу после Олимпиады. В центре внимания оказался украинский легкоатлет Игорь Цветов, который, напротив, отказался делать совместное фото с россиянами.

Дважды Цветов поднялся на подиум Токио-2020 — после забегов на 100 м и 200 м, и оба раза компанию ему составили россияне Дмитрий Сафронов и Артем Калашян. Традиционно после награждения призеры делают совместное фото, но украинец наотрез отказался позировать с русскими. И если изначально могло показаться, что Цветов, наученный горьким опытом Магучих, просто проявляет осторожность, то потом спортсмен предельно ясно обозначил свою позицию:

«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое. С Украиной в сердце».

Россиянин Сафронов отнесся к мотивам Цветова скептически. «Он сказал: «Это любовь к родине», у него она так исчисляется, а у меня она исчисляется золотыми медалями», — прокомментировал Дмитрий.

УЕФА по-прежнему считает Крым украинским

На днях УЕФА провел презентацию чемпионата Европы-2024, в рамках которой представил все европейские страны, участвующие в турнире. На одном из слайдов была показана карта, каждая страна на которой была раскрашена под цвет национального флага. Внимательные зрители заметили, что полуостров Крым изображен как украинская территория.

Презентация вызвала такой резонанс, что представителям УЕФА даже пришлось объясниться за свое решение. «Карта Украины в видео отражает резолюцию 68/262 Генассамблеи ООН, которая была широко одобрена государствами-членами УЕФА и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма», — сказали в организации.

Впрочем, позиция УЕФА по принадлежности Крыма была понятна еще летом, когда Союз разрешил сборной Украины выступать в скандальных футболках. Тогда, напомним, украинская команда выпустила экипировку с изображением контуров страны вместе с Крымом и лозунгами «Слава Украине», «Героям слава». После многочисленных жалоб УЕФА обязал команду поменять форму, но лишь частично: украинцам пришлось убрать лозунг «Героям слава», в котором читается явный политический подтекст, но в остальном экипировка осталась прежней.