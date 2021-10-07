Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал возможный переход в «Феррари» в будущем. Гонщику симпатична итальянская команда.

«Не знаю, что будет через десять лет. У меня действительно много фанатов в Италии, они приветствуют меня, когда мы приезжаем в Монцу – я чувствую теплое отношение», – заявил британец в интервью La Gazzetta dello Sport.

Пилот добавил, что недавно он продлил контракт с «Маклареном». На данный момент ему все нравится. Он мечтает выиграть с командой оба чемпионата – и личный, и Кубок конструкторов.

Напомним, на этапе Гран-при России Ф-1 в Сочи Ландо Норрис лидировал большую часть гонки, но отказался заменить шины и в конце уступил Льюису Хэмилтону.