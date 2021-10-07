Лучший бомбардир, снайпер и ассистент в истории НХЛ Уэйн Гретцки надеется, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт его рекорд по голам.

«Надеюсь, что он побьет мой рекорд, — приводит слова Гретцки русскоязычная версия сайта НХЛ. — Я очень рад, что у меня есть шанс наблюдать за ним в течение года».

Гретцки за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 730 точных бросков. Обладателю Кубка Стэнли-2018 необходимо отличиться ещё 165 раз, чтобы выйти на первое место.

На данный момент Овечкин идёт в списке снайперов на шестом месте. Кроме Гретцки, его обходят Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

«Вашингтон» откроет сезон-2021/22 8 октября матчем против «Эдмонтона».