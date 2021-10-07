Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала недопуск к турниру в Индиан-Уэллсе из-за положительного теста на коронавирус.
По мнению спортсменки, при соблюдении соответствующих мер ее стоило включить в список участников.
«Снаружи так красиво! Я хочу играть, хочу выступать на турнирах. Я устала от тренировок и от того, что ничего не делаю. Мне надо выйти и поиграть.
Почему меня не могли изолировать и разрешить играть? Я могла бы придерживаться нужной дистанции, держаться подальше ото всех. Но я предполагаю, что это не сработает, потому что мы бьём по одному и тому же мячу. Так что это может быть опасным», – цитирует Соболенко Tennis World USA.
Ранее стало известно, что Соболенко пропустит турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе с 4 по 17 октября.
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