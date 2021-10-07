Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не считает ошибкой свой переход в клуб в летнее трансферное окно. Сегодня популярный журнал France Football опубликовал в Твиттере обложку своего нового номера, в котором будут опубликованы номинанты на «Золотой мяч»-2021. На обложке изображён Месси с цитатой из интервью изданию: «Я не ошибся»,

Месси всю карьеру с 13 лет выступал за «Барселону». Летом его контракт истёк. Каталонцы планировали подписать с форвардом новое соглашение, но из-за финансовых проблем и последовавшего запрета Ла лиги не смогли это сделать.

Месси перешёл в «ПСЖ», где взял номер 30. В 5 матчах сезона 34-летний шестикратный обладатель «Золотого мяча» забил пока только один гол.