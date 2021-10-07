Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о тренировках в группе Михаила Шашилова. К команде специалиста спортсменка присоединилась в этом сезоне.

«Это тренер, который не первый год работает. Он воспитал немало известных спортсменов. Я ему верю, доверяю. Для меня он – авторитет. Знаю, что с его методикой подготовки я стану сильнее.

Во главу угла он ставит дисциплину. Считаю, что тренер должен быть жесткий, спрашивать со спортсменов за проделанную работу. И сами биатлонисты обязаны себе отдавать отчет, что они не в каком-то кружке по интересам занимаются, а входят в команду, которая выступает за страну», – приводит слова спортсменки «Тюменская Арена».

Сливко отметила, что ей нравится отношение нового наставника к тренировкам и биатлонистам. О прошлом сезоне, когда заболела коронавирусом, девушка пытается не вспоминать.

Виктория Сливко – чемпионка Европы 2016 года в сингл-миксте, неоднократный призер континентальных соревнований в личных и командных дисциплинах.