Ученица Алексея Мишина Анастасия Гулякова выиграла короткую программу на Кубке Санкт-Петербурга по фигурному катанию среди женщин. Она получила за свой прокат 68,37 балла: 35,43 за технику и 32,94 за компоненты.

Второй стала ещё одна подопечная Мишина, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова. Она получила за прокат 66,98 балла (33,78+33,20).

Тройку замкнула ученица Татьяны Клениной Арина Онищенко. Её результат — 64,39 (35,51 за технику, 28,88 за компоненты).

Помимо тройки лидеров, свои программы показали Валерия Овчинникова (59,30), Арина Андреева (58,78), Анастасия Макарова (58,36), Алёна Панфилова (57,85), Анастасия Самофалова (56,81) и Алиса Будьзко (53,04).

У юношей лидерство после короткой программы захватил Матвей Ветлугин. Его результат — 86,10. За технику он получил 45,19, за компоненты — 40,91.

Второе место занимает Роман Атояр с результатом 85,72 (47,64 + 38,08). Тройку замыкает Андрей Лазукин, отставший от Атояра менее чем на одну десятую — 82,63 (41,13 + 41,50).

Также в состязаниях принимают участие Владислав Катичев (74,57), Александр Евтухов (67,78) и Фёдор Судаков (66,29).