Сборная России прибыла в Казань, где завтра, 8 октября, проведёт матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии. По прилёту главного тренера Валерия Карпина встретили девушки в национальных костюмах. Они вручили угостили специалиста народными татарскими лакомствами: балишом и чак-чаком.

Матч Россия — Словакия пройдёт на «Казань Арене» 8 октября, начало — в 21:45 по московскому времени.

В таблице отборочного турнира ЧМ-2022 россияне занимают второе место с 13 очками. Лидирует Хорватия, у которой также 13 очков, но лучше разность забитых и пропущенных мячей (8:1 против 10:4). Словакия идёт третьей с 9 очками в активе.