Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи попросил прощения у фанатов за удаление в полуфинальном матче Лиги наций с национальной командой Испании (1:2) 6 октября.

«Я злюсь даже больше, чем вы – и в первую очередь на себя. Я прошу прощения за это. Но эта сборная Италии поднимется и будет еще сильнее», – написал Бонуччи на своей странице в Instagram.

Бонуччи был удален на 42-й минуте встречи с испанцами за две жёлтых карточки. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Италии (Милан). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

Напомним, вчера, 6 октября сборная Испании прервала беспроигрышную серию Италии, которая продолжалась 37 матчей подряд.