Предварительные расходы Катара на подготовку к чемпионату мира по футболу 2022 года составили около 200 млрд долларов. Страна превзошла российские затраты на чемпионат мира в 2018 году: 200 млрд против 11,6 млрд долларов.

«В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта.

Мы надеемся, что сумеем организовать такой чемпионат мира, от которого весь мир будет в восторге. Хотим, чтобы Катар всегда был передовым государством, своеобразным локомотивом, показывал бы пример во всем», – цитирует посла Катара в РФ шейха Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани ТАСС.

Дипломат также отметил, что у Оргкомитета очень широкое взаимодействие с Россией в направлении подготовки.

«Мы смотрели, как Россия организовала чемпионат мира в 2018 году, это было прекрасно, блестяще, поэтому мы стремимся к обмену опыта с Россией», – добавил он.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2022 года состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах.