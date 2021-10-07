Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар не примет участия в матче 1/2 финала Лиги наций УЕФА против Франции. 28-летний хавбек не полетел с командой в Турин. Причины отсутствия футболиста не называются. Защитник «Болоньи» Артур Теате, чьё участие было под вопросом, отправился вместе с командой.

Матч Бельгия — Франция состоится сегодня, 7 октября, начало — в 21:45 по московскому времени. Победитель игры выйдет в финал, где встретится с Испанией, которая накануне одолела Италию (2:1).

Матч за третье место Лиги наций и финал состоятся 10 октября в Турине и Милане соответственно.

Азар в нынешнем сезоне провёл за дортмундскую «Боруссию» 6 матчей и забил 1 мяч. В сборной Бельгии на его счету 37 матчей и 7 мячей.