Российская биатлонистка Лидия Жураускайте приняла решение сменить спортивное гражданство. 22-летняя спортсменка будет выступать за Литву.

Как заявила сама Жураускайте, её целью станет участие в Олимпиаде 2026 года в Италии. В Пекин-2022 она уже не успеет из-за смены гражданства.

«Мне важно, что меня заметили и дали такой шанс, — приводит LRT слова Жураускайте. — Президент федерации и тренер стараются создать мне максимально комфортные условия. Я очень благодарна Литве».

Жураускайте ранее представляла Мурманскую область. Её прадед был литовцем, так что гражданство биатлонистки будет восстановлено, если она откажется от российского паспорта.