Российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин рассказал о судьбе шлема, в котором выступал на домашнем этапе Гран-при в Сочи.

Напомним, Мазепин нанес на свой шлем имена всех российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио.

«Шлем будет стоять в Олимпийском комитете России. Мне выпала честь подарить его президенту ОКР, я это сделал после Гран-при Сочи. Теперь мой шлем будет стоять там», — сказал Мазепин на пресс-конференции.

Напомним, Мазепин является дебютантом Формулы-1, он выступает за команду «Хаас». На данный момент американский коллектив является единственным, не набравшим ни одного очка в нынешнем сезоне.

Завтра, 8 октября, в Турции стартует очередной этап Гран-при, который продлится до воскресенья.