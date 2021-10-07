Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин выступил за контроль кулачных боёв в России. Он выразил обеспокоенность по поводу опасности поединков на голых кулаках после трагедии на турнире в Миссисипи. Тяжеловес Джастин Торнтон скончался после нокаута от Диллона Клерка.

«Здесь спортсмен умер от полученных в бою травм от ударов голыми кулаками, которые несут максимальный вред здоровью, — цитирует сайт федерации Габдуллина. — Они травматичны как для того, кто бьет, так и для того, кто принимает. Если мы будем смотреть как они хаотично развиваются в России, то рано или поздно получим летальный исход».

По словам Габдуллина, кулачные бои нужно взять под контроль и трансформировать в вид спорта с правилами и ввести специальную защитную экипировку.