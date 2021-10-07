Астрологи утверждают, что для каждого знака зодиака есть наиболее подходящий вид спорта: кому-то легче справляться с игровыми дисциплинами, кому-то — бегать по 50 км. Мы проанализировали, к каким знакам зодиака относятся лучшие атлеты России и мира.

Овен. Игорь Акинфеев

Астрологи утверждают, что за Овнами ухаживает воинственный Марс, поэтому они любят соревнования едва ли не больше остальных знаков зодиака. Одним из самых выдающихся Овнов в большом спорте является голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, празднующий день рождения 8 апреля.

Совсем недавно 35-летний вратарь установил новый рекорд по количеству матчей, сыгранных в чемпионате России. В августе в игре против «Ахмата» он вышел на поле в 490-й раз.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером Евро-2008, а также сотворил чудо на домашнем чемпионате мира-2018. И хотя голкипер уже завершил карьеру в национальной команде, российские болельщики еще долго будут помнить ту самую «ногу Акинфеева», спасшую сборную в серии пенальти с Испанией.

Телец. Дэвид Бэкхэм, Камила Валиева, Алина Загитова

Гороскоп утверждает, что Тельцы — не большие любители соревнований, но в большом спорте достаточно много титулованных представителей именно этого знака. Причем, звезды есть и в предыдущем поколении, и среди совсем юных спортсменов.

Так, в начале мая родился легендарный английский футболист Дэвид Бэкхэм, выступавший за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «ПСЖ» и другие клубы. Примечательно, что на клубном уровне Дэвид завоевал более двадцати трофеев в четырех странах, а вот со сборной Англии не взял ни одной награды.

В нынешнем поколении спортсменов можно выделить юную фигуристку Камилу Валиеву, которая в свои 15 лет владеет сложнейшими четверными прыжками и тройным акселем. Камила уже выиграла чемпионат мира среди юниоров, а в этом году будет соревноваться со взрослыми и, скорее всего, представит Россию на Олимпиаде в Пекине.

Кроме того, олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова тоже родилась под знаком Тельца. Спортсменка достигла всех возможных высот: помимо Олимпиады, она выиграла чемпионаты Европы и мира, а также финал Гран-при.

Близнецы. Андрей Аршавин, Елена Исинбаева

Среди рожденных в мае-июне спортсменов тоже немало звезд мирового уровня. Российская легкоатлетка Елена Исинбаева, выступавшая в прыжках с шестом, представляла страну на трех Олимпиадах подряд и ни разу не осталась без медали: дважды она взяла золото и один раз — бронзу. Кроме того, Елена три раза не оставила соперницам шансов на чемпионатах мира и четыре раза — на мировых первенствах в помещении.

Главный футбольный Близнец в России — это Андрей Аршавин, прославившийся выступлениями за петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал». Так как успехи российских футболистов на европейском уровне сейчас редки, покер Аршавина на «Энфилде» по-прежнему остается в памяти болельщиков.

Рак. Майкл Фелпс, Аделина Сотникова

По заверениям астрологов, Раки — одни из самых ответственных представителей гороскопа, поэтому и к спорту они относятся с максимальной серьезностью. К этому знаку зодиака относится первая российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова. Спортсменка триумфально вырвала золото на Играх в Сочи-2014, когда зрители ожидали успеха кореянки Ю Ны Ким или восходящей звезды Юлии Липницкой.

На мировой арене выделяется американский пловец Майкл Фелпс, который поднимался на высшую ступень пьедестала Олимпиад 23 (!) раза. 13 золотых медалей Фелпс взял в индивидуальных дисциплинах, 10 — в командных. Кроме того, Майкл является 26-кратным чемпионом мира.

Лев. Роджер Федерер, Юрий Жирков

Спортсменам-львам свойственно бороться до последнего, что и показывают опытные Роджер Федерер и Юрий Жирков. 40-летний швейцарский теннисист по-прежнему не готов объявить о завершении карьеры: он взял очередную паузу на лечение коленей, но после неё рассчитывает на возвращение в тур. Во время вынужденного перерыва спортсмен не теряет времени: недавно он вновь провел коммерческий турнир Кубок Лэйвера, который с каждым годом пользуется всё большей популярностью.

Ветеран российского футбола Жирков не хочет завершать карьеру, несмотря на 38-летний возраст. Не продлив контракт с «Зенитом», Юрий присоединился к любительскому клубу «Аминьево». В составе сборной России Жирков взял бронзу на Евро-2008, а также сыграл на домашнем мундиале и Евро-2020.

Дева. Александр Овечкин, Ирина Роднина

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является Девой по знаку зодиака. По оценке астрологов, представителям этого знака больше подходят «долгоиграющие» дисциплины — как раз такие, как футбол или хоккей. Успешная карьера 36-летнего Овечкина доказывает, что суровые виды спорта Девам действительно по зубам: хоккеист трижды побеждал на чемпионатах мира и два раза взял Кубок Стэнли с американским клубом.

В художественных видах спорта Девы тоже не теряются: легендарная Ирина Роднина выиграла три подряд Олимпиады в парном фигурном катании — в 1972, 1976 и 1980 годах. Все награды были завоеваны в паре с Александром Зайцевым, с которым Ирина составила дуэт после прекращения сотрудничества с Алексеем Улановым.

Весы. Алексей Жамнов, Андрей Шевченко

Интересно, что среди спортсменов-Весов много тех, кто по окончании соревновательной карьеры перешел на тренерское поприще. Так, можно выделить нового главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова, который повезет команду на Олимпиаду в Пекин. Большую часть своей игровой карьеры Жамнов провел за океаном, а теперь будет готовить сборную России к главному старту четырехлетия.

Андрей Шевченко провел яркую футбольную карьеру: успел поиграть и на родине в Украине, и в Европе — за «Милан» и «Челси». До недавних пор экс-спортсмен возглавлял сборную Украины, под его руководством команда дошла до четвертьфинала Евро-2020.

Скорпион. Евгений Плющенко, Евгения Медведева, Диего Марадона

Скорпионы считаются одними из самых сильных представителей всего гороскопа, и в спорте очень легко найти тому подтверждение. Например, под этим знаком родился двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, с именем которого связан переход к новой эре в фигурном катании. Плющенко выступил на четырех Олимпиадах, и с каждой увез по медали: в Солт-Лейке и Ванкувере он взял серебро, в Турине и Сочи — золото.

Еще один всемирно известный Скорпион — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, за драмой которой на Олимпиаде-2018 наблюдала вся страна. Спортсменка выиграла все международные старты, но Игры ей, к сожалению, так и не покорились.

Легендарный аргентинец Диего Марадона, запомнившийся скандальным голом рукой в ворота сборной Англии, родился в конце октября. Вместе с национальной командой Марадона выиграл чемпионат мира 1986 года, а также взял серебро мундиаля-1990.

Стрелец. Юрий Власов, Сергей Бубка

В числе спортсменов-стрельцов выделяется легендарный советский легкоатлет Сергей Бубка, который стал первым в мире человеком, прыгнувшим с шестом выше шести метров. До конца 1997 года Бубка оставался единственным легкоатлетом, победившим на шести чемпионатах мира. До 2014 года Сергей владел мировым рекордом в прыжке в закрытом помещении — 6,15 м.

Знаменитый советский тяжелоатлет Юрий Власов тоже родился под знаком стрельца. В 1960-м году он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Риме, затем взял серебро в Токио. Кроме того, Власов четыре раза выигрывал чемпионат мира, шесть раз побеждал на чемпионатах Европы и установил 31 мировой рекорд.

Козерог. Александр Большунов, Валерий Харламов

Лучший лыжник планеты по итогам двух последних лет Александр Большунов по знаку зодиака является Козерогом. Как пишут астрологи, представителей этого знака отличают выносливость и упорство, и российский лыжник прекрасно подтверждает эту гипотезу. Два года подряд Александр увозит домой большой Хрустальный глобус и трофей престижной многодневки «Тур де Ски». В феврале 2022-го Большунову предстоит побороться за олимпийское золото.

Трагически скончавшийся в 33 года советский хоккеист Валерий Харламов успел оставить свой след в отечественном хоккее. Он дважды помог национальной команде завоевать золотые медали Олимпийских игр, а также восемь раз стал чемпионом мира.

Водолей. Ирина Слуцкая, Марат Сафин

Водолеи — одни из самых неординарных и ярких представителей в гороскопе, поэтому к каждой задаче они подходят со своим видением. Так, своем имя в историю вписала российская фигуристка Ирина Слуцкая, всегда отличавшаяся индивидуальностью и наличием собственного стиля. Слуцкая стала первой в истории одиночницей, семь раз выигравшей чемпионат Европы, а также два раза победила на чемпионате мира.

Россиянин Марат Сафин в течение девяти недель был первой ракеткой мира, а также выиграл два турнира большого шлема — US Open и Australian Open. Теннис в исполнении Сафина всегда отличался эффектностью — особенно выделялся двуручный бэкхенд, который Марат часто демонстрировал в прыжке.

Рыбы. Алексей Ягудин, Вячеслав Малафеев

Астрологи пишут, что для спортсменов-Рыб участие в соревнованиях гораздо важнее победы, но олимпийский чемпион Алексей Ягудин вряд ли согласится с таким мнением. На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити сравниться с россиянином не смог никто — даже его именитый соотечественник Евгений Плющенко.

В командных видах спорта Рыбы тоже чувствуют себя комфортно. Представители этого знака зодиака зачастую являются очень неконфликтными людьми — возможно, именно это и помогло голкиперу Вячеславу Малафееву провести 19 (!) лет в составе «Зенита», а потом продолжить работу в структуре клуба.