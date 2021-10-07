Жеребьевка группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года состоится во Франкфурте-на-Майне (Германия) 9 октября 2022 года.

По информации пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), церемония пройдет в выставочном центре Festhalle Messe Frankfurt. По итогам жеребьевки 54 команды распределятся по группам, в которых поборются за 23 путевки на турнир.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти городах Германии.

Напомним, ранее был представлен логотип чемпионата Европы. Презентация состоялась на Олимпийском стадионе в Берлине.