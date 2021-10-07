Сегодня, 8 октября, состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 между Россией и Словакией. Игра пройдёт в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и начнётся в 21:45 по московскому времени. Cудить её доверено испанскому арбитру Антонио Мигелю Матеу Лаосу.

После шести игр сборная России занимает второе место в группе H квалификации ЧМ-2022. На её счету 13 очков. Лидирует Хорватия, которая также набрала 13 очков, но лидирует по разности забитых и пропущенных мячей (8:1 против 10:4). Словакия занимает третье место с 9 очками.

Это 11-й матч России со Словакией. В десяти предыдущих играх россияне выиграли три раза, трижды сыграли вничью и четырежды проиграли. В их мартовском поединке, который состоялся в Трнаве, Словакия победила со счётом 2:1.

Напомним, что наставник сборной России Валерий Карпин из-за травм лишился большой группы игроков. По разным причинам команда потеряла Вячеслава Караваева, Станислава Магкеева, Илью Самошникова, Романа Зобнина, Дениса Черышева, Алексея Ионова, Александра Головина и Дениса Глушакова.