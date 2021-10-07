Украинская женская бригада будет судить матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Англии и Андорры 9 октября.

Главным судьей будет украинка Екатерина Монзуль, помощниками утверждены ее соотечественницы Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. В роли видеоассистента выступит Стефани Фраппар из Франции, сообщает Sky Sports.

Напомним, сборная Англии лидирует в группе I отборочного турнира ЧМ 2022 года по футболу. Команда набрала 16 очков в шести играх. Сборная Андорры держится на пятом месте с тремя очками и единственной победой. В первой встрече англичане выиграли, забив четыре мяча.