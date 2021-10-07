Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков поделился ожиданиями от матчей национальной команды в октябре. Подопечные Валерия Карпина проведут игры отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии и Словении.

«Почему должны быть пессимистичные ожидания? Мы играем дома, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Широкова. — Со Словакией у нас, наверное, шансов больше, потому что играем дома. Скажется ли поражение в первом круге? Это ни о чем не говорит».

Со Словакией сборная России сыграет 8 октября в Казани, начало — в 21:45 по московскому времени. Против Словении россияне сыграют 11 октября в Мариборе.