В Линце (Австрия) проходит заключительный этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Открывает программу соревнований ритмический танец, стартовавший в 15:00 по московскому времени.

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Россию будут представлять два танцевальных дуэта: Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (7-й стартовый номер) и Софья Тютюнина/Александр Шустицкий (16-й).

Напомним, что этап Гран-при в Линце окончательно определит участников Финала серии. На данный момент в каждом из видов еще остаются квоты, которые и распределятся по итогам соревнований в Австрии.