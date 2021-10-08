Сегодня, 8 октября, состоится матч отборочного турнира Евро-2023 среди молодёжных команд между Россией и Северной Ирландией. Игра состоится в Калининграде, судить её будет арбитр из Боснии и Герцеговины Лука Билбия.

Подопечные Михаила Галактионова на старте отборочного турнира уступили Испании со счётом 1:4, а затем разгромили Мальту 6:0. После двух игр они занимают второе место в таблице с 3 очками. На счету ирландцев также 3 очка, но хуже разница мячей (2:4 против 7:4).

В финальную стадию Евро-2023 выйдут победители групп, а также одна из лучших команд среди занявших вторые места. Остальные восемь вторых мест проведут стыковые матчи.