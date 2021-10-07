Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев признан изданием “The Guardian” одним из лучших игроков, родившихся в 2004 году.

Россиянин оказался в списке топ футболистов, которым в текущем году исполнится 17 лет. Кроме Сергея Пиняева в этот список вошли нападающий «Боруссии» Юссуфа Мукоко, полузащитник «Барселоны» Гави и другие молодые и успешные игроки. В 2020 году в подобный список попадал футболист московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян.

Сергей Пиняев дебютировал во взрослом футболе в составе родного «Чертаново» в 15 лет. Он самый молодой автор гола в истории ФНЛ и самый молодой ассистент РПЛ.