Челябинский «Трактор» одержал победу в гостях у хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

На 18-й минуте шайбу «Амуру» в меньшинстве забросил Лукаш Седлак после передачи Томаша Гика. На 46-й минуте в большинстве отличился Никита Тертышный.

После 15 матчей «Трактор» набрал 24 очка и вышел на второе место в таблице Восточной конференции, «Амур» с 11 баллами остался на 10-й строчке.

В следующем матче 9 октября команды вновь сыграют друг с другом. Встреча «Амур» – «Трактор» состоится в Хабаровске.