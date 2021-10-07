Международный союз биатлонистов (IBU) заявил о признании российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

По сообщению источника, привитые «Спутником V» спортсмены, тренеры и представители команд смогут не сдавать ПЦР-тестов в соревновательный период.

«Полностью вакцинированные лица освобождены IBU от любых обязательств по тестированию. Это не распространяется на национальные правила, поэтому по вопросу принятия вакцин могут возникнуть различия», – цитирует представителя Международного союза биатлонистов (IBU) ТАСС.

Федерация также признала Biontec/Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Covishield, Sinovac и другие вакцины, официально одобренные в странах, которые представляют биатлонисты.

Первые этапы Кубка мира пройдут в Эстерсунде (Швеция) с 26 по 28 ноября и с 29 ноября по 5 декабря. Кубок IBU стартует гонками в Идре (Швеция) 25 ноября.