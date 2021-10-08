Сегодня, 8 октября, сборная России проведёт матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии. Эта игра станет четвёртой для национальной команды под руководством Валерия Карпина. И к ней сборная подходит в очень потрёпанном состоянии. Ещё сентябре болельщики сетовали на большое количество травмированных футболистов. Но они и представить не могли, с какой катастрофой столкнётся тренерский штаб в октябре. Nevasport даёт прогноз стартового состава сборной России на игру со Словакией.

Вратарь. Гильерме («Локомотив»)

С вратарём вроде бы всё понятно. В сентябре Карпин и Виталий Кафанов решили окончательно сделать ставку на Гильерме, и русский бразилец их не подвёл, сделав три «сухаря». Однако трудности при выборе первого номера возникли на фоне новостей о здоровье голкипера. По данным СМИ, Гильерме играет на уколах и в любой момент может порвать ахилл. Хочется верить, что благодаря дисквалификации в последнем туре Гильерме успел отдохнуть и набрать кондиции к играм сборной. Если же вратарь будет недостаточно готов к матчам, то его, вероятно, заменит Юрий Дюпин. У Андрея Лунёва нет игровой практики, а Матвей Сафонов выглядит не очень уверенно в нынешнем сезоне.

Правый защитник. Алексей Сутормин («Зенит»)

Ещё в сентябре позиция правого защитника казалась самой укомплектованной в сборной. На ней играл опытный Марио Фернандес, его всегда мог сменить зенитовец Вячеслав Караваев, наконец справа мог выйти Илья Самошников. Но к октябрю Фернандес успел завершить международную карьеру, а два его возможных сменщика сломались.

В результате в сборной с вероятностью 90% дебютирует Алексей Сутормин. Защитник «Зенита» в этом сезоне неплохо заменил Караваева, не ошибается в обороне, подключается к атакам, забивает голы, а главное – уже знает, как действовать при схеме в три центральных защитника. Об этом – чуть ниже.

Центральные защитники. Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»)

Да, делаем ставку на то, что Карпин сыграет со словаками в три центральных защитника. По крайней мере, такой вариант напрашивается при нынешней беде с фланговыми футболистами обороны. Слева у Карпина остались Сергей Терехов из «Сочи» и Арсен Адамов из «Урала». У них на двоих в сумме наберётся ровно ноль минут в составе сборной. Сутормин также не имеет опыта выступления за национальную команду, но он хотя бы выступает в Лиге чемпионов. Вызов Адамова до сих пор остаётся загадкой и выглядит скорее как ставка на будущее.

В этой связи самым логичным решением будет игра в три защитника. И косвенным подтверждением этой схемы стал вызов Фёдора Кудряшова. Защитник «Антальяспора» был в расширенном списке национальной команды ещё в сентябре, но был исключён из состава из-за отсутствия игровой практики. За это время он успел провести всего две игры в чемпионате Турции – не особо тянет на практику.

Однако за Кудряшова говорит его опыт и умение играть в три центральных защитника. По такой схеме в некоторых матчах действовал ещё Станислав Черчесов. Вряд ли Карпин выпустит уже немолодого защитника на левом фланге – Кудряшов давно уже действует в центре.

Компанию Кудряшову ожидаемо составит уже устоявшаяся связка Дивеев – Джикия. Единственное, что в этой схеме вызывает беспокойство – отсутствие опыта совместной игры в три защитника у этой компании.

Схема 5-4-1 развяжет руки флангам. Сутормин сможет больше подключаться к атакам, что он делает в «Зените» с опустившимся в оборону Барриосом.

Левый защитник. Далер Кузяев («Зенит»)

Универсал уже не раз выручал Черчесова, затыкая дыры на непривычных позициях. На Евро-2020 Кузяеву даже пришлось играть слева в защите. Схема 5-4-1 подойдёт хавбеку «Зенита» для проходов слева. Не придётся так много отрабатывать в обороне, как при системе с четырьмя защитниками, к тому же левого центрального будет отыгрывать Кудряшов, способный сместиться налево при необходимости (при всём, что мы написали о нём выше). Сборной, таким образом, будет проще перестроиться в случае смены тактики.

Опорные полузащитники. Дмитрий Баринов («Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо»)

Если в сентябре позиции в центре поля в сборной казались самыми конкурентными, то к октябрю ситуация изменилась в худшую сторону. Из-за травм выбыли Роман Зобнин, Денис Глушаков и Александр Головин, сдал бодро начавший сезон Александр Ерохин, а Алексей Миранчук и вовсе перестал выходить в «Аталанте» даже на замену.

Место Баринова в составе практически не подвергается сомнению. Опорник «Локомотива» полностью отыграл три сентябрьских встречи, а с Кипром даже вышел с капитанской повязкой. Скорее всего, компанию ему составит динамовец Даниил Фомин, который неплохо смотрится в этом сезоне. Он мог сыграть за сборную при Карпине ещё в сентябре, но получил повреждение. Сейчас настал его час. В отличие от Баринова, Фомин действует ближе к атакующей зоне и может стать связующим звеном между защитой и нападением.

Правый полузащитник. Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

В сентябре болельщикам оставалось недоумевать: почему Карпин не доверяет блистающему в «Локомотиве» Жемалетдинову? Сейчас же выход хавбека выглядит не столь очевидным. Жемалетдинов явно сбавил обороты, как и весь «Локомотив». Но в отсутствие Алексея Ионова именно его кандидатура выглядит наиболее очевидной. Зелимхан Бакаев в сентябре выглядел неубедительно и был довызван в последний момент, Арсен Захарян не совсем здоров и, возможно, остался в расположении команды, потому что играть уже некому. Примерно равными выглядят шансы на выход Жемалетдинова и Дениса Макарова. При равных показателях логичнее будет появление сыгранного дуэта в атаке.

Левый полузащитник. Алексей Миранчук («Аталанта»)

Ситуация с Миранчуком в сборной выглядит сейчас наиболее плачевной. Мало того, что хавбек не имеет игровой практики в клубе, так Карпин ещё и не определился, как его использовать в сборной. В трёх сентябрьских матчах Миранчук выходил на трёх разных позициях и везде выглядел серо и незаметно.

Не исключено, что Карпин вообще оставит Миранчука в запасе на игру со Словакией и выпустит на флангах Макарова и Жемалетдинова (или, возможно, Захаряна, если тот наберёт форму). Но, скорее всего, тренер будет до конца доверять одному из своих главных «активов». В конце концов, Миранчук хоть и сидит в запасе, но в запасе топ-клуба.

Увы, перед матчами сборной в очередной раз сломался Денис Черышев, так что на него рассчитывать Карпин также не сможет.

Центральный нападающий. Фёдор Смолов («Локомотив»)

Гамид Агаларов, очевидно, не будет играть в стартовом составе, так что в атаке у Карпина остаётся выбор между Антоном Заболотным и Фёдором Смоловым. Оба, к сожалению, в последнее время не радуют. Заболотный даже близко не показывает бомбардирские результаты, которые были у него в первой половине года в «Сочи», а Смолов вообще перестал забивать после яркой игры за сборную России.

Ах, как бы сейчас сборной пригодился Артём Дзюба! Прямо сейчас форвард «Зенита» выглядит на голову сильнее конкурентов по амплуа. Но увы, их конфликт с Карпиным так и не удалось погасить.

Вряд ли Карпин снова пойдёт на эксперимент с ложной девяткой (если только Ерохина бросит на острие). Сам тренер называл Смолова лучшим нападающим России на данный момент, вероятно, его и будет использовать в октябре.

Стартовый состав сборной России на матч со Словакией, версия Nevasport: Гильерме — Сутормин, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Кузяев — Баринов, Фомин — Жемалетдинов, Миранчук – Смолов.

Матч Россия – Словакия пройдёт 8 октября в Казани и начнётся в 21:45 по московскому времени.