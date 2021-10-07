Уже несколько лет подряд в мире господствует тренд на так называемое «богатое лицо» или «статусное лицо». В английском это называется «Rich girl face». Его черты можно увидеть у множества моделей, знаменитостей, певиц и актрис, и конечно — у светских львиц и богатых жен, которые огромное количество времени посвящают бьюти-процедурам и операциям.

Богатое лицо — это прямой показатель того, что девушка вложила в свою красоту много денег, ведь такого эффекта не добиться без посещения косметологов и хирургов, просто накладывая огурцы на лицо.

Пухлые губы — это все еще тренд, и чтобы заполучить такие, девушки готовы на все — от специальных масок и косметики с эффектом «plumping» до вакуумных увеличителей и инъекций красоты, которые готов предложить каждый косметолог. Кто грезит о том, как выйти замуж за звезду, наверняка думает о том, чтобы сделать губки попухлее и покруглее. Но в этом деле важно не переборщить, ведь можно превратиться в «жертву пластики», которая уже никого и ничего не привлекает.

Ещё одна важная составляющая «богатого лица» — это гладкая сияющая кожа. И нет, сияющая не от жирного блеска, а благородно сияющая, источающая молодость. Сейчас у многих знаменитостей и инфлюенсеров мы можем увидеть идеальные лица с гладкой кожей, но дело даже не в фотошопе — тренд на него как раз постепенно уходит — дело в огромных усилиях по части ухода за кожей и бьюти-процедур. Нет, это не траты на увлажняющие маски и питательные сыворотки, это снова походы к косметологам и пластическим хирургам. Сюда отнесём различные механические и химические пилинги, лифтинг-процедуры, которые начинают делать уже с 25 лет, шлифовки кожи, инъекции.

Красивые глаза и выразительный взгляд — ещё одна вещь, которая является составляющей богатого лица. Пышные ресницы, обрамляющие глаза, обеспечиваются наращиванием. Миндалевидная форма глаз может достаться вам от природы, но её можно скорректировать, подклеивая искусственные пучки ресниц к внешнему уголку глаза.

Точёные скулы девушки чаще всего приобретают из-за операции по удалению комков Биша. Изнуряющие диеты и контуринг тут не при чем — ими не добиться такого ярко выраженного эффекта. Эта операция имеет свои последствия в будущем — может произойти провисание кожи в районе щёк и носогубных складок, однако никого такое не пугает. Хочешь стать женой миллиардера? Ложись под нож и бери на себя подобные риски.

Кажется, для того, чтобы стать спутницей богатого, нужно самой стать богатой, ведь вложений в одно только лицо уйдет немеренно. Но девушки год за годом продолжают это делать.