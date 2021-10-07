Российские фигуристы, чемпионы мира в парном катании 2021 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов с падением откатали короткую программу «Эсмеральда» на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.

В начале программы Мишина допустила падение на параллельном тройном сальхове. Галлямов выполнил прыжок чисто. Выброс, тодес, поддержку, подкрутку, параллельную дорожку шагов и вращения фигуристы сделали на плюсы.

От судей за свой прокат Мишина и Галлямов получили 73,76 балла (на один балл пару оштрафовали за падение), пока этого хватает для того, чтобы занимать второе место. На первом пока идут подопечные Максима Транькова и группы Этери Тутберидзе Евгения Тарасова/Владимир Морозов с результатом в более чем 78 баллов.